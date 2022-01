Pode tomar vacina contra a Covid-19 e Influenza estando com sintomas gripais? Confira

Com o aumento de casos de Covid-19 e H3N2 no Paraná, surgem a respeito de tomar as vacinas contra as duas doenças estando com sintomas de gripe. Por isso, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) elaborou um guia de esclarecimento para orientar a população.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A síndrome gripal se caracteriza por quadro respiratório agudo, com pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. Na suspeita de Covid-19, a febre pode estar ausente, enquanto sintomas gastrintestinais (diarreia) podem estar presentes.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





- Estou com sintomas. Posso me vacinar?





Caso a pessoa apresente sintomas gripais, as primeiras recomendações são fazer o teste de Covid-19 e cumprir o isolamento. Se o resultado do teste der negativo, é preciso aguardar o fim dos sintomas para tomar a vacina contra a Covid-19 ou contra a Influenza (Gripe). Isso é necessário para que o organismo se recupere completamente para a administração das vacinas. No caso de teste positivo, mesmo com o desaparecimento dos sintomas, o paciente só poderá se vacinar após 30 dias.





- Posso tomar a dose de reforço tendo sintomas gripais?

Continua depois da publicidade





As pessoas com síndrome gripal não podem tomar nenhum tipo de vacina. Em todos os casos, é necessário adiar a vacinação até a recuperação completa.





- Meu filho está com sintomas de gripe. Posso levá-lo para vacinar?





Não. A vacinação das crianças segue as mesmas orientações da imunização dos adultos, precisando aguardar o desaparecimento dos sintomas gripais ou 30 dias, em casos positivos de Covid-19. Uma vez que os sintomas tenham terminado e o intervalo ideal seja alcançado, os pais ou responsáveis devem procurar o serviço de saúde mais próximo para fazer a vacinação.





Vacinação





O Paraná oferta a imunização contra a Covid-19 para toda a população adulta, da primeira até a dose de reforço. O público infantil começou a ser vacinado em 15 de janeiro e agora segue a campanha por ondem decrescente de idade. Até o momento, mais de 70% dos paranaenses estão com o ciclo vacinal completo.





O Estado também promove a vacinação contra a Influenza para todas as pessoas acima de seis meses de idade.