Prefeitura de Arapongas propõe criação de novo consórcio de saúde

O prefeito de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), Sérgio Onofre, está se articulando junto a outros prefeitos da região e ao Governo do Estado para a criação de um novo consórcio de saúde, em que a cidade seria a referência.





Atualmente, o município faz parte do Cisvir (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região), que tem sede em Apucarana (Centro-Norte) e congrega 18 cidades.



Publicidade

Publicidade





Na avaliação do chefe do Executivo araponguense, os municípios menores têm sido prejudicados em detrimento dos maiores.





“Consórcios que têm cidades muito grandes absorvem as necessidades dessas localidades e as menores ficam com o que sobra. Defendo até que as grandes cidades deveriam pertencer direto à Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) e não às regionais. Tem que equiparar”, opinou.

Publicidade





O município repassa ao Cisvir entre R$ 600 mil e R$ 700 mil por mês, segundo Onofre. O cálculo que define quanto um município paga para um consórcio de saúde leva em conta a renda per capita do número de habitantes. Arapongas tem cerca de 126 mil moradores.





Os consórcios intermunicipais permitem as parcerias entre municípios para a realização de ações conjuntas relacionadas à saúde, oferecendo exames, cirurgias e outros procedimentos.

Publicidade





O prefeito acredita que um consórcio com até 13 municípios e geograficamente mais próximos poderá otimizar o gasto público com saúde e oferecer uma melhor logística para os pacientes.





“Tem morador de Arapongas que vai operar em Faxinal, sendo que temos o Honpar (Hospital Norte do Paraná). Tem morador daqui que precisamos levar em Campo Largo (Região Metropolitana de Curitiba) para fazer consulta, operar e revisão. Fica mais caro o pré e pós-operatório do que a cirurgia.”





Entre as prefeituras que deverão ser convidadas a integrar o novo grupo estão Sabáudia, Munhoz de Melo e Rolândia, esta última fica a 18 quilômetros de Arapongas, no entanto, pertence ao Cismepar (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema), com sede em Londrina.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.