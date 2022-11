Prefeitura de Londrina abre mais 3.300 vagas de vacinação contra Covid para sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina abriu mais 3.300 vagas de vacinação contra a Covid-19 para este sábado (19), em mais cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS): Chefe Newton, Vila Nova, Vila Ricardo, Maria Cecília e Cafezal, que abrirão das 7h às 19h. A ação visa aplicar a quarta dose da vacina (segunda dose de reforço), liberada pelo Município na última sexta-feira (11), para a população em geral a partir dos 18 anos.

“Com a abertura destas novas vagas, a nossa expectativa é vacinar 10 mil pessoas neste sábado”, informou o secretário da pasta, Felippe Machado. O restante das vagas, 6.700, abertas na sexta-feira (11) e na segunda-feira (14), já foram preenchidas.



Ao todo, estarão abertas, neste sábado, 16 UBSs para atender a vacinação, em todas as regiões da cidade. Além das cinco já citadas, abrirão as das seguintes localidades: Jardim do Sol, Parigot de Souza, Guanabara, Armindo Guazzi, Ouro Branco, Alvorada, Vila Casoni, Vivi Xavier, Santa Rita, Ernani Moura Lima e Eldorado.





Podem receber a quarta dose apenas as pessoas que tenham tomado a primeira dose de reforço há pelo menos quatro meses, mediante agendamento pelo portal da Prefeitura, aqui. Após realizar o agendamento no site, é necessário imprimir o comprovante com QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação Covid-19 e um documento de identificação com foto.





O público estimado, com idade entre 18 e 39 anos, que deve tomar a segunda dose de reforço, é de cerca de 80 mil pessoas. De acordo com o secretário Machado, o município de Londrina aguarda a chegada de novas doses da vacina contra a Covid-19, pelo governo do Estado, para liberar novas datas de agendamento. A Prefeitura deve receber 15 mil doses, parte delas nesta sexta-feira (18) e o restante na próxima semana.





O secretário enfatizou a importância de estar com o esquema vacinal em dia. “Desde o início temos falado que o que nos possibilitou voltar à nossa vida, normalmente, foi a vacinação, mas muitas pessoas não concluíram o seu esquema vacinal e isso é muito ruim dentro de um contexto de pandemia, porque quanto mais pessoas estiverem com a vacinas em dia, teremos menos oportunidade do surgimento de novas variantes ou eventuais ondas da Covid-19”, disse Machado.