Prefeitura de Londrina autoriza a contratação de 28 profissionais de saúde

A prefeitura de Londrina autorizou a contratação de mais 28 profissioinais da saúde, na noite desta segunda-feira (17) com a convocação de candidatos aprovados no concurso público realizado no dia 5 de maio deste ano. De acordo com a secretaria municipal de saúde, 14 dessas vagas serão destinadas para médicos que compõem a rede de urgência e emergência.











"Essa medida reforça nosso comprometimento em fortalecer o sistema de saúde municipal e garantir um atendimento de qualidade para todos os cidadãos. A convocação abrange diferentes áreas essenciais para o cuidado da população, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde", escreveu o secretário de Saúde, Felippe Machado.

As demais vagas são para médicos plantonistas, educadores físicos, enfermeiros, psicólogo, agentes comunitários de saúde (ACS), técnico de saúde da família e atenção domiciliar e outros. Segundo a pasta, as contratações somam um investimento mensal de aproximadamente R$ 300 mil.





No concurso realizado em maio foram 10.210 candidatos inscritos e o edital previa a contratação de 41 vagas para 13 cargos. Neste primeiro momento, 28 candidatos foram convocados.