Prefeitura de Londrina ressalta importância da doação de sangue no período de férias e festas

A Prefeitura de Londrina, por meio SMRH (Secretaria Municipal de Recursos Humanos), prossegue com a campanha “Servidores Municipais Unidos: Doando Sangue, Salvando Vidas”.





A iniciativa é realizada em parceria com o Hemocentro do (Hospital Universitário) e objetiva aumentar o número de doações de sangue.

A campanha é voltada para todos os funcionários e servidores municipais e, para que a doação aconteça durante todo o ano, a SMRH criou um cronograma de participação das diversas secretarias, órgãos e autarquias do Município.





Em dezembro, a campanha convida a participação dos servidores da Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Gabinete do prefeito.

“Esse período de festas é férias a demanda por sangue aumenta bastante e, por outro lado, as doações diminuem, por isso é fundamental que as doações aconteçam. E para manter o estoque do Hemocentro são necessárias doações diárias”, ressaltou a assistente social da SMRH, Marcelle Diório.





Desde o lançamento da campanha “Servidores Municipais Unidos: Doando Sangue, Salvando Vidas”, em 25 de novembro de 2021, até o dia 30 de outubro (última contabilização), foram feitas 474 doações de sangue pelos servidores por meio da iniciativa.

Entre os meses de janeiro e novembro participaram da campanha as seguintes secretarias/órgãos municipais: Assistência Social, Políticas para Mulheres, Idoso; Educação; Planejamento, Orçamento e Tecnologia; Trabalho Emprego e Renda; Defesa Social; Codel; Ippul; Controladoria Geral; Fazenda; Cultura; Acesf; Caapsml; Obras e Pavimentação; FEL; Saúde, Procuradoria-Geral; Governo; Gestão Pública Agricultura; e Secretaria Municipal do Ambiente.

Desde 2021, a Prefeitura Londrina tem realizado diversas campanhas educativas e cronograma de doação de sangue junto aos servidores públicos, através da Secretaria de Recursos Humanos, visando não somente a doação em si, mas a captação de doadores com vistas ao desenvolvimento da prática de doar.

COMO DOAR





A doação de sangue é feita no Hemocentro, que fica na Rua Cláudio Donisete Cavalieri, 156, no Jardim Tarumã (ao lado do HU). Durante a semana não é necessário agendar horário, os doadores podem ir direto ao Hemocentro.

Já aos sábados é preciso agendar no site do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Rede Hemepar), da Secretaria de Estado.





O doador deve ter idade entre 16 anos a 69 anos e estar em boas condições de saúde, pesando 50kg ou mais. Menores de idade (16 e 17 anos) só podem fazer a doação com a presença e o consentimento de um responsável legal.





Solicita-se que o doador esteja bem alimentado, hidratado e descansado (ter dormido pelo menos 6 horas) e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas. Também não pode ter tido gripe, infecção bacteriana, febre ou ter usado antibiótico nas últimas duas semanas, além de não ter realizado procedimento endoscópico há menos de seis meses.





A Lei Municipal nº 4.928, Art. 79, prevê a concessão do dia em que o servidor for fazer a doação, ou seja, neste dia ele não precisará trabalhar. Para isso é necessário o acordo prévio com a chefia e a apresentação do atestado do Hemocentro no cartão ponto.