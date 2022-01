Prefeitura de Rolândia publica edital para contratações temporárias na área da saúde

A Secretaria de Saúde de Rolândia publicou o edital de abertura do PSS (Processo Seletivo Simplificado) para a contratação de profissionais da saúde, por prazo determinado.

As vagas ofertadas são para técnicos em radiologia, laboratório e enfermagem, condutor socorrista, auxiliar de saúde bucal, enfermeiro, assistente social, psicólogo, médicos e dentistas. As jornadas de trabalho variam entre 10 e 40 horas.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 10 e 14 de janeiro, no Centro Cultural Nanuk, Rua Arthur Thomas, nº 1679, esquina com a Rua Duque de Caxias, Centro.





Para efetivar a inscrição, o candidato deverá entregar um envelope nominal (em perfeitas condições, sem rasuras ou sinais de violações) contendo a ficha de inscrição preenchida e fotocópias autenticadas do RG, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de tempo de serviço na área (carteira de trabalho com o registro ou declaração assinada por um órgão competente) e certidão de nascimento dos filhos. Todas as folhas devem estar assinadas pelo candidato.