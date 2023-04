Prefeitura disponibiliza 3.279 vagas de vacinação contra Covid-19 esta semana

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibiliza 3.279 vagas para vacinação contra a Covid-19 de hoje (10) até sexta-feira (14), em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 de 2023 iniciou em fevereiro, com a vacina bivalente da Pfizer.





Publicidade

Publicidade

Podem receber a dose bivalente pessoas que integram os grupos prioritários: população idosa (com 60 anos de idade ou mais), grávidas, mulheres no pós-parto (puerpério), pessoas imunossuprimidas maiores de 12 anos; e membros de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas (a partir de 12 anos de idade). As doses para pessoas que residem ou trabalham em Instituições de Longa Permanência (ILPs) são aplicadas in loco pelas equipes da SMS.





Publicidade

Para receber a vacina, é necessário fazer o agendamento da data e horário da aplicação no Portal da Prefeitura. É necessário imprimir o comprovante com o QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação Covid-19 e um documento de identificação com foto.





Publicidade

A vacina bivalente protege contra o vírus original e as novas cepas, incluindo a ômicron e suas subvariantes, que são as que mais têm infectado a população ultimamente. Somente pode receber esta dose a pessoa que tenha concluído o esquema primário da vacinação contra a Covid-19, composto pelas duas primeiras doses das vacinas monovalentes. Caso contrário, é necessário atualizar o seu esquema vacinal antes de se imunizar com a nova vacina. Além disso, é necessário respeitar o intervalo de, pelo menos, quatro meses desde a última dose de reforço ou da última dose do esquema primário (básico).





Influenza – Prossegue em curso a campanha de vacinação contra a gripe, voltada aos grupos prioritários. Neste caso, não é preciso agendar horário para receber o imunizante e a dose é disponibilizada em todas as UBSs. A orientação é que a população procure sua unidade de referência ou a mais próxima de sua residência. Quem não souber o endereço pode conferir no site da Prefeitura de Londrina

Publicidade





São considerados grupos prioritário: as crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); os trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; professores do ensino básico e superior; povos indígenas; idosos com 60 anos ou mais; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade e os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Publicidade