Presidente da Alep vai promulgar lei que facilita acesso a remédios a base de cannabis no Paraná

O presidente da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), Ademar Traiano (PSD), promulga na segunda-feira (13) o projeto de lei 962/2019, que desburocratiza o acesso a medicamentos e produtos à base de canabidiol (CBD) e tetrahidrocanabinol (THC) para tratamento de doenças, síndromes e transtorno de saúde.





A redação final do PL foi aprovada em 13 de dezembro de 2022 e enviada para a sanção do governador RAtinho Junior (PSD). Como houve a devolução do projeto ao Legislativo, caberá ao presidente da Assembleia a promulgação do texto.



Segundo o projeto, o acesso a medicamentos e produtos à base de canabidiol (CBD) e tetrahidrocanabinol (THC) para tratamento de doenças, síndromes e transtorno de saúde às pessoas será concedido desde que apresentado os seguintes requisitos: possuir um laudo de profissional legalmente habilitado na medicina contendo a descrição do caso, o Código Internacional da Doença (CID), síndrome ou transtorno, e a justificativa para a utilização do medicamento; declaração médica sobre a existência de estudos científicos comprovando a eficácia do medicamento para a doença, síndrome ou transtorno, com a menção de possíveis efeitos colaterais; e prescrição médica contendo, obrigatoriamente, o nome do paciente e do medicamento, o quantitativo e o tempo necessário para o tratamento.





A nova lei vai permitir esse acesso desde que os medicamentos receitados estejam de acordo com as normas de saúde e autorizado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Após promulgada a nova legislação, ela entrará em vigor 30 dias depois da publicação em Diário Oficial, para que os setores responsáveis possam se adequar às novas normas sobre o tema.