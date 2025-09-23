Primavera no ar: por que a estação aumenta as alergias respiratórias?

A primavera, que começou nesta segunda-feira (22) trazendo dias mais floridos e ensolarados, e também um cenário propício para as alergias sazonais, muitas vezes ocasionadas por pólens e flores. Crises respiratórias, coceira e espirros são sintomas comuns nesta época do ano, principalmente em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, como asma, rinite e sinusite.





Com a elevação da umidade e o aumento da temperatura, essas alergias tendem a se intensificar. Os sintomas de alergias respiratórias podem se confundir com resfriados ou até pneumonias. Melissa Erdmann, médica pediatra e infectologista do Hospital Infantil Waldemar Monastier, em Campo Largo (Região Metropolitana de Curitiba), explica que resfriados geralmente são acompanhados de coriza, tosse leve e febre baixa. A asma costuma dar chiado recorrente, tosse seca e dificuldade para respirar, principalmente à noite. Os quadros de pneumonia apresentam febre alta, tosse persistente e respiração acelerada e cansada.





Importante observar evolução dos sintomas

Nas crianças, estes quadros são bastante comuns nesta época do ano e merecem atenção especial por parte dos pais e cuidadores. “O mais importante é observar a evolução dos sintomas. Se houver piora progressiva, febre persistente ou sinais de dificuldade respiratória, não hesite em procurar atendimento médico”, diz a médica.





“Não é possível eliminar totalmente os alérgenos, mas com medidas simples, é possível reduzir bastante as crises e melhorar a qualidade de vida, principalmente dos idosos e das crianças”, complementa.





Primeira avaliação

No SUS (Sistema Público de Saúde) do Paraná o tratamento pode ser iniciado na Atenção Primária, nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios. Após a primeira avaliação, o usuário pode ser encaminhado, se for necessário, para a Atenção Especializada, para atendimento com um especialista, como, por exemplo, alergologista, pneumologista ou dermatologista.

Dados do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab), do Ministério da Saúde, mostram que, entre janeiro e julho deste ano, foram realizados 45.972 atendimentos no Paraná relacionados a alergias ou reações alérgicas. No mesmo período de 2024, esse número foi de 48.295 atendimentos, totalizando 82.362 em todo o ano.





Como amenizar sintomas

Seguem algumas dicas para amenizar os sintomas das alergias com a chegada da nova estação:

- Mantenha os ambientes limpos, evitando utilizar vassouras, por levantar poeiras

- Prefira utilizar panos úmidos para limpar as superfícies

- Evite tapetes, cortinas e bichos de pelúcia em excesso

- Mantenha os ambientes secos e bem ventilados

- Lave as roupas de cama semanalmente

- Evite os gatilhos quando possível (pó, poeira, pelos, mofo, pólen, perfumes)

- Fortaleça o sistema imunológico (beba água, durma bem, tenha uma alimentação equilibrada e pratique exercícios físicos com regularidade)





