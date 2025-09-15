Professor denuncia achaque político durante atendimento médico em UPA de Londrina

Um professor de Geografia de Londrina denunciou o comportamento de uma médica da UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Jardim Sabará ao se sentir acuado quando buscava tratamento para dor de garganta no dia 10 de setembro, em Londrina. Segundo o paciente, enquanto ele só queria um receituário para obter um remédio para sua dor, a médica questionou em quem ele teria votado na última eleição presidencial, atacou o governo federal atual e exaltou o governante anterior.





Após o atendimento, o professor decidiu denunciar o caso para a ouvidoria do Ministério da Saúde, que repassou o caso para a Secretaria Municipal de Saúde – a gestão do SUS é feita de forma integrada pelas três esferas do Poder Executivo. Segundo a Prefeitura de Londrina, a profissional é terceirizada e presta serviços por intermédio do Cismepar (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema).





A reportagem teve acesso ao protocolo da denúncia, que traz o nome e o cadastro no CRM (Conselho Regional de Medicina) da profissional. Porém, o denunciante pediu anonimato por questões de saúde – a reportagem também mantém a identidade da médica em sigilo, em situação de isonomia.





Na denúncia, o professor relata que buscou auxílio emergencial porque tossia muito. No atendimento, a médica diagnosticou amigdalite e questionou se ele teria como comprar os remédios. O paciente respondeu que sim, mas que, como professor, tem recursos limitados. Teria sido a partir daí, então, que o atendimento tomou proporções político-partidárias.



Quando ela estava fazendo o receituário, ela perguntou minha profissão e começou a falar mal do governo atual. “Você não é Lula não,né?’ Eu disse que era esquerdista, não lulista, mas, só queria resolver meu problema, eu queria sair dali. E ela insistindo,elogiando [o ex-presidente] Jair Bolsonaro, falando mal do [presidente] Lula, e me intimidando na questão política”, relata o professor.



"Creio que este não deve ser um comportamento de uma servidora pública. Por tratar de saúde, deve-se tratar das enfermidades dos pacientes e não tentar fazer intimidação política em local público. Me senti vulnerável quanto ao procedimento que a Dra (sic) realizou", escreveu o paciente na denúncia à ouvidoria.

Nas redes sociais, a médica se descreve como “cristã” e cita o versículo bíblico do Novo Testamento João, 3:16: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna."



