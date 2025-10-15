PUC-PR de Londrina busca voluntários pré-diabéticos para estudo

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) Campus Londrina está recrutando voluntários com pré-diabetes, maiores de 18 anos, para participar de uma pesquisa que investiga como mudanças no estilo de vida podem prevenir o desenvolvimento do diabetes tipo 2.





O estudo terá duração de três anos e oferecerá acompanhamento gratuito por uma equipe multidisciplinar da instituição. Os participantes receberão orientações personalizadas sobre alimentação saudável, prática regular de atividades físicas e outras estratégias de cuidado para evitar a progressão da pré-diabetes, condição em que os níveis de glicose no sangue estão acima do normal, mas ainda abaixo dos valores diagnósticos de diabetes.





Quem pode participar





Podem participar pessoas com hemoglobina glicada entre 5,7% e 6,4%, Índice de Massa Corporal (IMC) entre 18,5 e 34,99 kg/m², e que não estejam em acompanhamento nutricional ou com personal trainer nos últimos seis meses.





"O objetivo do estudo é fornecer conhecimento e suporte para que os participantes adotem hábitos de vida mais saudáveis, reduzindo o risco de desenvolver diabetes tipo 2", explica o coordenador do curso de Medicina da PUCPR Londrina, professor Paulo Roberto Bignardi.




