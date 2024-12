Receita simples trata água de piscinas plásticas e evita desperdício de água

Com as temperaturas mais altas no verão, é comum o uso de piscinas nas mais diversas cidades, especialmente no Litoral. O hábito de encher e esvaziar a piscina, principalmente as plásticas, sem tratar a água tem se tornado um dos grandes vilões do desperdício de água.





“Uma piscina de 5 mil litros é o suficiente para abastecer uma família de até quatro pessoas por 15 dias. A troca dessa água duas vezes, só em um final de semana, já pode significar o gasto do mês inteiro, num processo que pode elevar a conta, trazendo um susto no fim do mês. Além disso, o desperdício individual de água pode trazer prejuízos coletivos”, diz o diretor de Meio Ambiente da Sanepar, Julio Gonchorosky.

Ele explica que os sistemas de abastecimento são projetos para atenderem as necessidades da população com higiene, alimentação, limpeza, lazer, incluindo tudo o que se precisa na indústria, comércio e serviços, conforme os usos em cada localidade. “Os sistemas de abastecimento são equipamentos robustos, projetados com previsão de atender algumas demandas específicas e as questões futuras de crescimento de cada cidade. Porém, o sistema não funciona de modo flexível e automático para captar, tratar, armazenar e distribuir 20 vezes o volume de água para o qual foi projetado de uma hora para outra", alerta o Gonchorosky.





"Quando uma grande parte da produção de água passa a ser usada de modo contínuo em larga escala de um momento para outro, imóveis que ficam em pontas de rede podem ter baixa pressão e ficarem desabastecidos. As piscinas enchidas e esvaziadas diversas vezes por inúmeras pessoas no verão causam um gasto de água difícil de prever em um projeto e impactam negativamente na distribuição de água tratada”, explica o diretor.

