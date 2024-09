Recusa familiar é o principal motivo para não efetivação de transplantes de órgãos, diz Ministério da Saúde

Dos motivos citados para a não efetivação de transplantes de órgãos no Brasil, a recusa familiar é o principal, de acordo com dados do Ministério da Saúde, de 2019 a 2023.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os demais elencados foram diagnóstico de morte encefálica não confirmado, parada cardiorrespiratória e critério de exclusão absoluta.

Publicidade



No Brasil, a cada 14 pessoas que podem doar, apenas quatro se tornam doadoras. A fila de espera por um transplante tem 44.626 pacientes. Somente para o de córnea, são 29.658 pessoas.



O filme da Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes -"Doação de órgãos: precisamos falar sim"-, lançada nesta sexta-feira (27), Dia Nacional da Doação de Órgãos, na abertura do Fórum Nacional para revisão do regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplantes, em Brasília, reforça o tema.

Publicidade



As cenas trazem algumas famílias que são questionadas com a pergunta "você quer falar sobre doações de órgãos?" Todas dizem não. No momento, seguinte, apenas um familiar de cada grupo permanece no local.



A pergunta é reformulada: "e se seu filho, marido, pai precisasse de um doador, você falaria sobre doar órgãos?" Todos responderam "sim" se fosse para salvar um ente querido. A campanha conscientiza sobre a importância das famílias dialogarem a respeito do assunto.



De janeiro a junho de 2023, no Brasil, havia 6.857 potenciais doadores de órgãos. Destes, 2.043 se tornaram efetivos. No mesmo período deste ano, esse número chegou a 7.397. Porém, a quantidade de efetivos diminui para 1977 -3,2% menor, na comparação.



"O grande entrave é exatamente a ampliação da doação de órgãos. Por isso, essa mensagem dirigida às famílias, a quem cabe essa autorização, essa doação. Falar de transplantes é sempre difícil, como diz nossa campanha, mas é falar sobre chance de vida. Nós sempre associamos com a morte. Vamos pensar que é falar sobre solidariedade, que é tão importante quando pensamos no tema", afirma a ministra Nísia Trindade.