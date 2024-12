Reforma de ala do Hospital do Câncer tem apoio de shopping de Londrina

O Aurora Shopping Londrina (Av. Ayrton Senna da Silva, 400) está comercializando pratos decorados temáticos e vai direcionar todo o lucro obtido com a ação ao Hospital do Câncer de Londrina, que iniciará em janeiro uma reforma geral de sua ala pediátrica.





O projeto arquitetônico é de Eliane Sato e Giulia Giorgi, com apoio do grupo Sabor da Alma – que reúne também Ricardo Nakamura e Maria Teresa do Prado Machado.

Nos últimos meses, o grupo promoveu uma série de ações a fim de viabilizar a atualização da estrutura de atendimento infantil do HCL, proporcionando melhor atendimento e tratamento aos pacientes pediátricos. Para isso, contou com o importante auxílio de empresários locais. “Eles trouxeram uma força extra para este trabalho cheio de amor”, diz Eliane.





A reforma deverá ser iniciada em janeiro de 2025. O projeto arquitetônico contemplou todos os quartos da enfermaria do SUS, proporcionando repaginação dos banheiros, marcenaria, pintura, papel de parede e iluminação com led que oferece efeito de céu estrelado, a fim de humanizar e levar mais elementos lúdicos aos ambientes da ala infantil.

O orçamento total da obra é de aproximadamente R$ 400 mil e o prazo para conclusão é estimado em 60 dias. Se for possível arrecadar um valor superior a este, a arquiteta e consultora Eliane Sato diz que será possível realizar também a segunda etapa da reforma, com a revitalização dos quartos restantes da pediatria que não foram contemplados no projeto inicial.





“A campanha do Aurora Shopping, com a venda dos pratos decorativos, é importante para viabilizar esta segunda etapa. Precisamos da ajuda da comunidade para que possamos, todos juntos, oferecer o melhor ambiente hospitalar para o tratamento contra o câncer infantil”, diz a arquiteta.





Em 2023, o Hospital do Câncer de Londrina realizou mais de um milhão de atendimentos entre cirurgias, consultas, exames, atendimentos multidisciplinares, quimioterapias, radioterapias e internações. Na ala pediátrica, o HCL atendeu 926 crianças e 318 adolescentes, com o registro de 103 novos casos de câncer infantojuvenil.





