Sanepar nega intervenção ou notificação de autoridades sobre qualidade da água no Paraná

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informou que não há registros de intervenção ou de notificação de órgãos de vigilância de saúde que indique omissão ou irregularidade por parte da empresa na qualidade da água fornecida pela empresa nos municípios atendidos. A informação, por meio de nota, contesta os dados constante no Mapa da Água, criado pela ONG Repórter Brasil para noticiar a ocorrência de contaminação por produtos químicos ou agrotóxicos em 763 cidades brasileiras.

O levantamento leva em conta os dados informados por agências de vigilância ao Sisagua (Sistema de Informação da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano), do Ministério da Saúde, que identificaram ao menos uma ocorrência de presença de compostos químicos prejudiciais à saúde nos anos de 2018, 2019 ou 2020.

De acordo com o levantamento, há informações de ocorrências de contaminação em cidades da região de Londrina e Maringá, conforme informado na segunda-feira (7) pelo Bonde.





A maioria das cidades analisadas são atendidas por serviços de saneamento básico da Sanepar – dos 399 municípios paranaenses, 346 estão sob concessão para a companhia.





A empresa informou que faz 7,5 milhões de análises por ano para verificar a conformidade de 109 parâmetros que estabelecem o padrão de qualidade de água segundo o Ministério da Saúde. O controle é feito, de acordo com cada parâmetro, a cada hora, diariamente, mensalmente e a cada semestre, seguindo o monitoramento do Ministério da Saúde e com aprovação das vigilâncias sanitárias dos municípios.

“A Sanepar envia relatório dos resultados às Vigilâncias Sanitárias municipais, que recebem essas análises em primeira mão e alimentam o Sistema de Informação da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua), do Ministério da Saúde”, informa a nota. O Sisagua é o sistema no qual o Repórter Brasil teria obtido os dados para montar o Mapa da Água.





A Sanepar também informa, na nota, que as mesmas informações do Sisagua ficam disponíveis para consulta de qualquer pessoa no site da Sanepar, no campo ‘Qualidade da Água’. Outros parâmetros de potabilidade (própria para consumo humano) podem ser pedidos pelo cliente nos canais de atendimento da Sanepar.





A companhia ainda negou que haja ocorrência de radioatividade na água das unidades de produção da Sanepar.