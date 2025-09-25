Pesquisar

Santa Casa de Cambé investe R$ 3 milhões em modernização e instala mais de 170 equipamentos

Redação Bonde com assessoria de imprensa
25 set 2025 às 13:41

Divulgação/Assessoria de imprensa
A Santa Casa de Cambé concluiu a instalação de mais de 170 equipamentos de última geração em diferentes setores do hospital. O investimento, de R$ 3 milhões, foi viabilizado por meio de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e tem impacto imediato na assistência prestada aos pacientes.


Na maternidade, os novos aparelhos ampliam a segurança no atendimento aos recém-nascidos. Entre eles está o bilirrubinômetro, que permite identificar icterícia em bebês sem o uso de agulhas. A unidade também recebeu um reanimador neonatal, ventilador pulmonar específico para crianças, além de berço aquecido e incubadora para estabilização de pacientes em risco.

A UTI foi equipada com três ventiladores pulmonares de última geração, que possibilitam monitoramento gráfico em tempo real e conectividade com o sistema hospitalar. Já o centro cirúrgico ganhou dois aparelhos de anestesia, mesa cirúrgica rádio transparente, bisturis eletrônicos, monitores digitais e novos equipamentos de esterilização. O diagnóstico por imagem também foi reforçado com bomba injetora de contraste e raio-X portátil.


Além das áreas de atendimento direto, setores de apoio como a lavanderia também foram modernizados. Segundo a administração, o objetivo é tornar os procedimentos menos invasivos, aprimorar a precisão médica e oferecer mais conforto aos pacientes.

A Santa Casa de Cambé prepara ainda uma nova etapa de investimentos. Em breve devem começar as obras na enfermaria, que receberá aporte de R$ 2 milhões, também com recursos do governo estadual. As melhorias integram o projeto “Rumo aos 60”, que prevê a celebração dos 60 anos da instituição, em 2026, totalmente renovada.


Por Redação Bonde com assessoria de imprensa.

Perfil responsável pela produção e publicação de matérias, notas e atualizações jornalísticas do Portal Bonde, em parceria com assessorias de imprensa. Conteúdo apurado, redigido e revisado com responsabilidade, precisão e compromisso com o interesse público.

