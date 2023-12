Santa Casa de Londrina inaugura modernização de Centro de Emergência e Trauma

Destinados para pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde), os setores foram reformados com R$ 3.381.047,78 de recursos do Governo do Paraná.

A Santa Casa de Londrina inaugurou neste sábado (16) a modernização de parte do CET (Centro de Emergência e Trauma), uma Unidade de Internação e instalações de prevenção e combate a incêndio. Foram entregues 1.056,76 m² de área reformada para melhorar o fluxo do atendimento na ala do pronto socorro do prédio histórico que fica voltado para a Souza Naves.

A área a ser inaugurada no último fim de semana representa 66% do total de reforma prevista no convênio com o Governo do Estado. A segunda parte da modernização no pronto socorro será na Unidade 10, com 27 leitos de internação e as estruturas de apoio.



Em Londrina, o secretário estadual de saúde Beto Preto destacou que o plano é ativar mais 30 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no prédio novo da Santa Casa com aumento do repasse em mais de R$ 1 milhão.





Com a ampliação e as reformas a serem concluídas nos próximos meses, a Nova Santa Casa de Londrina terá capacidade máxima de 394 leitos, sendo 326 de internação e 68 de UTI adulto. A maioria, 54%, é destinada ao SUS.