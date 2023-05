Santuário abre as portas para atendimento gratuito de fisioterapia da UBS Vila Nova

O trabalho, promovido através do Centro Social Mãe Aparecida, será toda terça-feira, a partir do próximo dia 9, das 8h15 às 9h, e é voltado a pessoas com dores musculoesqueléticas crônicas, ou seja, que apresentem dores há mais de seis meses, principalmente, em ombro, coluna, quadril e joelhos. A participação é gratuita.





Flavia explica que, além de apresentar dores crônicas musculoesqueléticas há mais de seis meses, é preciso ter um encaminhamento médico. “Para a inscrição, seria interessante comparecer até a UBS com o pedido médico e realizar uma consulta com a fisioterapeuta da unidade”, explica a fisioterapeuta. A UBS Vila Nova fica na R. Cabo Verde, 150. O telefone é (43) 3379-0771. “Por enquanto, não há limites para as inscrições, pois, teremos um amplo espaço para acolher os participantes. As atividades propostas são gratuitas por se tratar de uma ação proposta pela Unidade Básica de Saúde Vila Nova”, diz.