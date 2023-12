Saúde ainda não fechou contrato de vacina contra a covid para 2024, mas garante ter estoque

Casos de sífilis e de HIV/aids aumentam entre homens jovens Os casos de HIV/Aids registraram um aumento entre homens na faixa de 15 a 29 anos, com o índice chegando, em 2021, a 53,3% dos infectados sendo desta faixa etária.



O pregão encontra-se em fase de elaboração no âmbito da pasta, que não informou quando ele deve ser publicado.

"Isso é uma modalidade de contrato nova que a gente tem agora no Ministério da Saúde. A gente não vai receber todas as doses de uma vez porque geraria custo de estoque e risco de perda por conta do avanço e do período de validade e estabilidade da vacina", disse. Publicidade

O Ministério da Saúde tem cerca de 32,6 milhões de doses de vacinas Covid-19 disponíveis. Segundo a pasta, o quantitativo é suficiente para iniciar a campanha de 2024.

A inclusão da vacina no calendário anual passou por avaliação da CTAI (Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19). Na quinta-feira (30), a estratégia foi pactuada na 11ª reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite. Publicidade

Durante a apresentação, o diretor disse que neste ano foram registradas mais de 110 mortes de crianças por Covid-19.

Fazem parte do público-alvo para a vacinação de 2024 crianças maiores de seis meses e menores de cinco anos, idosos, imunocomprometidos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Publicidade



Sobrepeso sobe em 11% o risco para 13 tipos de câncer, mostra estudo Pesquisadores do Reino Unido revelam, em novo estudo, que o sobrepeso, mesmo sem comorbidades, está diretamente relacionado com uma maior incidência de 13 tipos diferentes de câncer