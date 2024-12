Saúde alerta para cuidados com morcegos e prevenção contra a raiva no verão do Paraná

O verão e os dias mais quentes também marcam o período de reprodução dos morcegos. Nesta época é comum que eles fiquem mais ativos e em busca de alimento e abrigo, e esse aumento na atividade eleva o risco de interação com humanos e animais domésticos, facilitando a contaminação da raiva, uma doença grave e quase sempre fatal.

Por isso, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) alerta a população para redobrar os cuidados neste período evitando o contato direto com os animais e prevenindo a transmissão da doença.





De acordo com dados do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), 41,6% dos casos de agressões por morcegos ocorrem entre dezembro e março, sendo que os meses de janeiro e fevereiro apresentam um aumento expressivo nos atendimentos antirrábicos em comparação aos meses mais frios do ano.





Em 2023, entre janeiro/fevereiro (verão) e maio (outono), houve uma diferença de 83% nos casos, com volume muito maior nos meses mais quentes. Em 2024, o padrão se manteve, com uma diferença de 71% no início do ano em comparação com maio.