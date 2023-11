Homens devem ficar atentos à saúde e à importância da vacinação

Com superlotação de UTIs em Londrina, paciente do HZN não consegue ambulância para hospital de fora

A Sesa lembra que as ações para a população masculina acontecem durante todo o ano, de novembro a novembro, de forma permanente e com abordagens nos cinco eixos da PNAISH (Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem): acesso e acolhimento, prevenção de violências e acidentes, saúde sexual e reprodutiva, paternidade e cuidado, saúde mental, principais doenças que acometem essa população, estímulo a hábitos saudáveis de vida, entre outras.





Para o secretário da Saúde, Beto Preto, o cuidado deve ser permanente e preventivo. “O homem geralmente busca os serviços de saúde de forma tardia, neste caso é esperado que algumas doenças como neoplasias, doenças cardíacas, respiratórias, diabetes, doenças do aparelho circulatório entre outras, já estejam em estados mais avançados e necessite de um atendimento especializado”, diz.

Segundo ele, é necessário conscientizar a população masculina de que muitos agravos poderiam ser evitados caso os homens realizassem com regularidade as medidas de prevenção primária, principalmente com a vacinação.





“Devem procurar as Unidades Básicas de Saúde de forma preventiva, pelo menos duas vezes ao ano, mesmo sem sinais de doenças, para manter suas vacinas em dia, passar por consulta de odontologia e ser acompanhados com o objetivo de monitorar as condições gerais de saúde, voltadas para as particularidades de seus ciclos de vida”.

ATENÇÃO PRIMÁRIA





Neste primeiro nível de atenção à saúde são desenvolvidas ações de promoção, proteção e manutenção da saúde, incluindo a vacinação, tema central desta campanha. De acordo com um levantamento da Sesa, os homens se vacinam menos do que as mulheres.

