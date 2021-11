Paraná vai receber mais de 450 mil vacinas contra a Covid-19

O Ministério da Saúde divulgou uma nova pauta de distribuição dos imunizantes contra a Covid-19 nesta terça-feira (2), contemplando o Paraná com mais 450.450 doses da vacina da Pfizer/BioNTech.

O novo lote deve ser enviado nesta quarta-feira (3) em duas cargas. A primeira está programada no voo LA-4777 que deve desembarcar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 09h15. Em seguida, o voo G3-1115 deve chegar às 10h25, completando a remessa.

Do aeroporto, as doses serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde serão conferidas e armazenadas até que sejam distribuídas para as 22 Regionais de Saúde. A descentralização e destinação das doses está sujeita à divulgação do Informe Técnico.





Segundo os dados do Vacinômetro nacional, o Paraná já aplicou 15.867.206 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.587.800 primeiras doses (D1) e 6.843.991 segundas doses (D2) ou doses únicas (DU). O Estado registra ainda a aplicação de 39.773 doses adicionais (DA) e 397.279 doses de reforço (DR).