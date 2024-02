Saúde começa o mutirão de limpeza no Jd. União da Vitória nesta quarta-feira (14)

A Prefeitura de Londrina realiza, nesta quarta-feira (14), o mutirão de limpeza “Bota Fora Unidos Contra a Dengue”, desta vez no Jardim União da Vitória, na zona sul da cidade. O início dos trabalhos está marcado para às 8 horas.





Os caminhões do Bota Fora estarão recolhendo tudo o que for descartado pela população e que podem ser possíveis criadouros do mosquito da dengue. Desde segunda-feira (12), os agentes de endemias passam pelas ruas do bairro, orientando moradores e entregando sacos plásticos de lixo para que realizem o descarte de resíduos dos quintais. O objetivo é retirar objetos ou materiais que possam armazenar água e se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti.





O Secretário de Saúde, Felippe Machado, estará no local neste horário para acompanhar o início dos trabalhos. A concentração acontece ao lado do campinho do bairro.