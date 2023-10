Apucarana aplica 900 doses de imunizantes no dia D de Multivacinação

O Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, realizado no sábado (20), movimentou as Unidades Básicas de Saúde de Apucarana (Centro-Norte). Foram aplicadas cerca de 700 doses do calendário vacinal somente no sábado e foi feita a verificação de 1.206 carteirinhas.





Além disso, também foram aplicadas cerca de 200 vacinas contra a covid e contra influenza.

"A campanha prossegue até o dia 28 e reiteramos o pedido para que os pais levem seus filhos a uma das Unidades Básicas de Saúde para fazer a atualização vacinal”, reforça o prefeito Junior da Femac.







O coordenador da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Luciano Simplício Sobrinho, afirma que na parte da manhã o dia D contou com o apoio de um serviço de telemarketing.

“Verificamos casos em que havia situação vacinal em atraso e uma equipe entrou em contato com familiares. Essa estratégia colaborou bastante para que tivéssemos esse grande número de vacinas aplicadas”, explica Simplício, acrescentando que a ação foi desenvolvida de forma articulada com as escolas e CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil).







O secretário municipal de Saúde, Emídio Bachiega, lembra que o objetivo é atingir 95% do público-alvo – crianças menores de 15 anos – até o final da campanha.





“As vacinas incluídas no calendário vacinal continuam disponíveis em todas as salas de vacina, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas”, reitera Bachiega, destacando que quatro unidades mantém a oferta das doses em horário estendido, até às 20h30.





