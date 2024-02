Saúde e CMTU retiram lixo do União da Vitória e vai fazer fumacê contra a dengue

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), começou, nesta quarta-feira (14), o mutirão Bota Fora Contra a Dengue. A ação conta com sete caminhões que estão trabalhando para retirar todo o lixo separado para descarte pelos moradores do Jardim União da Vitória, na região sul da cidade. Além disso, inclui a limpeza de áreas públicas e a participação de três veículos do fumacê, que estão aplicando inseticida nas ruas do bairro. As equipes de limpeza da CMTU prosseguem com os trabalhos até amanhã (15), podendo estendê-los, se necessário.



O Jardim União da Vitória foi escolhido para essa iniciativa devido ao aumento do número de casos de dengue na região. O intuito do mutirão é que a população descarte materiais inservíveis, que possam acumular água e servir como criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, zika e Chikungunya. Durante a ação, os moradores do bairro podem colocar em suas calçadas qualquer material ou item que desejem que seja descartado. Após o recolhimento, a CMTU fará a separação e dará a destinação correta para cada objeto recolhido.



“Hoje é dia de colocar tudo para fora, é o momento das pessoas se livrarem de tudo aquilo que elas não precisam ter em casa. Nós vamos destinar corretamente cada item que for retirado, tudo vai para a separação e destinação correta. O problema da dengue é um problema de todos nós. É um problema que a sociedade vai ter que enfrentar. Com a sociedade e o poder público fazendo cada um a sua parte, nós vamos minimizar o problema da dengue”, enfatizou o diretor-presidente da CMTU, Marcelo Cortez.



Além da retirada dos materiais descartados pelos moradores, a SMS está atuando com a aplicação do fumacê. O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, explicou que a aplicação do inseticida é utilizada de forma estratégica nesse momento de retirada dos criadouros do mosquito da dengue. “Desde segunda-feira (12), as equipes de endemias passaram por todas as localidades do bairro distribuindo os sacos de lixo e orientando a população a fazer a retirada dos materiais, para que hoje (14) as equipes da CMTU comecem esse recolhimento. Paralelamente a isso, nós vamos passando o fumacê porque, à medida em que nós removemos os criadouros, o mosquito vai buscar outras alternativas de locais. Assim, o fumacê vem complementar essa ação, para que tenhamos o resultado esperado, que é, nas próximas semanas, baixar consideravelmente o número de casos no União da Vitória” disse.



A Secretaria Municipal de Saúde também está realizando a manutenção das armadilhas do tipo ovitrampas, que são utilizadas para fazer o monitoramento populacional do mosquito Aedes aegypti. As equipes de controle de endemias estão recolhendo as palhetas contidas nas armadilhas, onde estão localizados os ovos do mosquito acumulados até o dia de hoje, e instalando novas palhetas, que serão analisadas posteriormente. Através desse processo, será possível avaliar a efetividade das ações implantadas no bairro.(Com informações do N.Com)