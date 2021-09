Saúde informa funcionamento das salas de vacinação contra Covid-19 em Londrina durante o feriado

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou como irão operar os pontos de vacinação contra Covid-19, em Londrina, durante o final de semana e período de feriado de 7 de setembro. Todas as seis unidades que hoje funcionam exclusivamente para essa finalidade estarão abertas para a população no sábado (4) e também na segunda-feira (6), das 7h30 às 19h. Já neste domingo (5) e na próxima terça-feira (7), feriado do Dia da Independência do Brasil, estes locais estarão fechados ao público, retornando normalmente às atividades no dia seguinte.





Neste momento, Londrina possui as seguintes salas mobilizadas estritamente para vacinação: Centro de Imunização da Zona Norte e as UBSs do Jardim do Sol, Alvorada, Eldorado, Ouro Branco e Vila Casoni.





Podem receber tanto a primeira como a segunda dose da vacina pessoas com 22 anos ou mais, que estejam com cadastro validado no portal da Prefeitura de Londrina e tenham realizado agendamento prévio pelo mesmo sistema on-line.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, informou que, nesse período do feriado de 7 de setembro, a previsão é vacinar cerca de quatro mil pessoas em cada dia de funcionamento das unidades, totalizando oito mil doses, aproximadamente. “A grande maioria das vacinas aplicadas agora nos próximos dias é para segunda dose. E é muito importante que as pessoas procurem agendar sua segunda dose, que é essencial para promover a imunização adequada contra o vírus e garantir maior proteção. Por isso, quem já recebeu a primeira dose deve ficar atento para agendar a sua próxima, assim que estiver apto”, disse.





Machado ainda recomendou que o público leve, no dia em que for vacinar, o QR Code gerado no agendamento on-line, juntamente com os outros documentos solicitados. “Muitas pessoas acabam esquecendo de levar seu QR Code, e o código agiliza os atendimentos e procedimentos Se possível, é preferível também levar a versão impressa do código, o que facilita ainda mais a conferência dos itens e o fluxo das filas”, reforçou.

Em Londrina, além da população em geral a partir de 22 anos, ainda tem direito a receber a imunização qualquer pessoa acima de 18 anos que faça parte dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Imunização (PNI) contra Covid-19. Este público abrange categorias como profissionais e trabalhadores de saúde, forças de segurança e salvamento, pessoas com comorbidades, professores e trabalhadores da Educação e Assistência Social, trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário, dentre outros.

