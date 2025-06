Saúde promove drive-thru de vacinação contra gripe na Prefeitura de Londrina

A campanha objetiva vacinar a população que estiver de carro, mas as pessoas que estiverem a pé também poderão receber a dose. Neste sentido, o comércio ao redor pode se organizar para que suas equipes compareçam à Prefeitura para serem vacinadas. A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) estará apoiando a ação no controle e segurança do trânsito, viabilizando o bom fluxo da vacinação do drive-thru.

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina realiza, nesta terça-feira (10), das 8h30 às 16h, o Drive-Thru de Vacinação Contra a Gripe no Centro Cívico, em frente à Prefeitura, com entrada na Avenida Duque de Caxias, 635, na zona sul. Uma equipe de 13 profissionais de saúde vai aplicar cerca de mil doses da vacina. Se houver necessidade, a quantidade poderá ser ampliada.

No mesmo dia do drive-thru, haverá um ponto de vacinação na Câmara Municipal, das 13h30 às 15h, voltado ao público-interno. “Estaremos com um time de ponta para atender o público da prefeitura, do fórum, toda a comunidade que mora na região e as pessoas que passarem pelo local. Também estaremos na Câmara, levando vacina para os trabalhadores e para as pessoas que estiverem de passagem”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó.





