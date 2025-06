Saúde reforça uso de máscaras, higiene e vacinação para conter doenças em Londrina

Entre as principais recomendações está o uso obrigatório de máscara cirúrgica para pacientes com sintomas respiratórios e para colaboradores sintomáticos em unidades de atendimento, tanto para adultos quanto para o público pediátrico. A orientação busca reduzir o risco de transmissão dentro dos espaços de saúde.

A medida é motivada pelo aumento médio de 10% nos atendimentos a casos de síndrome gripal nas unidades de urgência do município. Segundo a pasta, esses quadros representam atualmente metade dos atendimentos no PAI (Pronto Atendimento Infantil) e cerca de 20% nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento).

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde de Londrina) emitiu um alerta aos serviços de saúde, públicos e privados, com uma série de recomendações voltadas à prevenção da SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e de outras infecções respiratórias sazonais. As orientações constam no Ofício Circular nº 025/2025, elaborado pela DVS (Diretoria de Vigilância em Saúde), e foram encaminhadas às direções clínicas de hospitais, clínicas e serviços internos da prefeitura.

Outras medidas

Reforço à vacinação





Outra recomendação central é a vacinação contra a gripe, cuja campanha está em andamento. Em Londrina, a imunização está disponível para toda a população acima de seis meses de idade e pode ser feita gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde. A SMS também incentiva a atualização de outras vacinas previstas no calendário do PNI (Programa Nacional de Imunizações).





De acordo com a secretária de Saúde, Vivian Feijó, as medidas fazem parte do Plano de Contingenciamento para Síndromes Respiratórias. “O que mais reforçamos nas recomendações é o uso de máscara, se estiver gripado, a lavagem de mãos com mais frequência, e a vacinação em si, porque já é de conhecimento que, na cidade de Londrina, 50% dos pacientes que estão positivando para a SRAG são por influenza A – um vírus que está incluído na vacina oferecida gratuitamente”, destacou.