Secretaria da Saúde recomenda adoção de hábitos saudáveis para enfrentar o frio

Com as quedas nos termômetros, a hipotermia – redução da temperatura corporal abaixo dos 35°C – e as doenças respiratórias se tornam uma grande ameaça à saúde. Para enfrentar as baixas temperaturas de maneira mais saudável e preventiva, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) orienta sobre hábitos e cuidados a serem praticados nesse período. “Manter a vacinação atualizada, especialmente contra a gripe, é essencial para reduzir o risco de complicações respiratórias. Além disso, medidas simples como higienizar as mãos com frequência e evitar o contato com olhos, nariz e boca, contribuem significativamente para a prevenção de infecções”, ressalta o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





Aliadas à vacinação contra a gripe, a nutricionista e coordenadora de Promoção da Saúde da Sesa, Elaine Cristina Vieira, também dá dicas de hábitos mais saudáveis que podem proteger a saúde. Manter a hidratação, alimentação e exercícios físicos adequados são fundamentais para enfrentar o clima mais frio.

“É normal que a disposição de se exercitar diminua nesses dias. No entanto, é importante manter a regularidade da atividade física, pois além de trazer inúmeros benefícios para a saúde física e mental, ela desempenha um papel de extrema importância no fortalecimento do sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente a infecções”, explica.

Confira alguns cuidados para encarar o frio intenso com saúde:





Boa hidratação

A quantidade de água a ser ingerida por dia é muito variável e depende de vários fatores como a idade, o peso, a atividade física, bem como o clima e a temperatura do ambiente. Para alguns, a ingestão de dois litros por dia pode ser suficiente, outros precisarão de um litro e meio ou três litros. Uma forma de verificar se a ingestão hídrica está adequada é prestando atenção à coloração da urina, que deve estar sempre bem clarinha.





Crianças e idosos nem sempre apresentam sinais de sede. Nesses casos, é necessária ainda maior atenção para a adequada ingestão de água pura, tomando aos poucos ao longo do dia, mesmo antes de apresentar sinais de sede.

Manter uma garrafinha por perto e tomar água frequentemente é importante para buscar uma boa hidratação nesse momento mais crítico.





Alimentação





Recomendam-se os alimentos in natura e minimamente processados e evitar os ultraprocessados. As frutas, verduras, legumes, arroz e feijão, em geral, possuem alto teor de água, bem como em fibras, vitaminas e minerais, que contribuem para a manutenção da imunidade.

Uma alimentação equilibrada e rica em vitaminas e minerais, como vitaminas A, C, D, E, do complexo B, zinco, selênio, ferro e proteínas, é essencial para que o corpo produza as células de defesa, além de regular a resposta imunológica. Esses nutrientes são encontrados nas frutas (laranja, kiwi, acerola, ponkã, goiaba, manga, mamão, abacaxi), verduras (de todos os tipos, em especial as verde-escuras), legumes (de todos os tipos, especialmente os alaranjados), ovos, peixes, carnes, vísceras, feijões e cereais (com destaque para os integrais), sementes e castanhas.





Já os produtos ultraprocessados devem ser evitados – são ricos em açúcares, gorduras, sódio, aditivos e escassos em água, bem como pobres em fibras e micronutrientes (vitaminas e minerais). Os refrigerantes, néctares e refrescos, apesar de possuírem alto teor de água, apresentam grande quantidade de açúcares ou adoçantes, não sendo uma fonte adequada para hidratação.

Atividades físicas





Se possível, faça exercícios leves em casa para melhorar a circulação sanguínea e manter a temperatura corporal. Seus benefícios vão desde a melhora da capacidade pulmonar, do fluxo sanguíneo, permitindo que as células do sistema imunológico se movam mais rapidamente pelo corpo, até o estímulo à produção de células de defesa, melhora do funcionamento intestinal, redução do estresse, inclusive com ação anti-inflamatória, o que pode ajudar a regular a resposta imunológica.





Além desses cuidados, hidratação da pele e partes do corpo mais ressecadas, uso de roupas apropriadas para se manter aquecido e deixar os locais arejados e com circulação do ar são práticas para o cuidado, prevenção e bem-estar.