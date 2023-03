Secretaria de Saúde inicia vacinação contra a gripe nesta terça e insiste na necessidade de reforço contra a covid

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina se prepara para iniciar a vacinação contra a gripe a partir das 13h desta terça-feira (28) em todas as 54 unidades de saúde. A campanha nacional foi antecipada no Paraná e a administração municipal recebeu, no sábado (25), 20 mil doses contra a influenza. No total, 100 mil pessoas com mais de 60 anos estão na primeira fase.





O secretário de Saúde Felippe Machado disse, na manhã desta segunda-feira (27), que a orientação do Ministério da Saúde e da Sesa (Secretaria Estadual de Saúde) era iniciar a campanha de vacinação para todos os grupos, mas, devido ao número restrito de doses disponibilizadas, a decisão local foi de propor o início por grupo prioritário.

