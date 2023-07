Seis hospitais do norte do Paraná vão receber R$ 9,5 milhões para qualificar 116 leitos

Hospitais de referências da região Norte do Paraná receberão R$ 9,5 milhões anuais para a qualificação de 116 leitos distribuídos estrategicamente entre os municípios de Apucarana, Arapongas, Londrina e Cornélio Procópio. Os recursos serão usados para não só manter ativos esses leitos, mas garantir que tenham plena condições de uso, com equipamentos e demais recursos necessários ao atendimento. O dinheiro é do governo federal, obtido através da portaria GM/MS nº 914, após uma articulação da Secretaria estadual da Saúde com o Ministério da Saúde.





Os hospitais beneficiados com a qualificação dos leitos serão o Hospital da Providência em Apucarana, o Hospital do Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas, além do Hospital Zona Sul, Hospital Evangélico e Hospital Universitário Regional, todos localizados em Londrina. A Santa Casa de Cornélio Procópio também será contemplada com este aditivo.



A ação representa um avanço na área da saúde e faz parte do Plano Regional da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, programa que visa aprimorar o atendimento médico-hospitalar em todo o Estado. O investimento será direcionado a hospitais de referência, reconhecidos pela relevância no atendimento à população e excelência dos serviços prestados.





O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, destacou a importância da conquista para fortalecer o atendimento. "É uma notícia muito positiva para a região, pois reforça a capacidade de atendimento e aprimora a infraestrutura hospitalar." (Com informações da Agência Estadual de Notícias)