Sem estrutura, unidade de saúde de Arapongas faz parto de emergência

Um momento inusitado marcou as equipes do Pronto Atendimento 18 Horas Osvaldo Filla Junior, no Conjunto Flamingos. Nesta segunda-feira (21), médicos e enfermeiros do local fizeram um parto de emergência. Andressa dos Santos, de 28 anos, estava a caminho do hospital quando sentiu as primeiras contrações. Ela já estava de 38 semanas. Acompanhada do marido, eles pediram ajuda ao 18 Horas e foram prontamente atendidos.





Segundo a equipe, da chegada da mãe à unidade até o nascimento do bebê levou cerca de 20 minutos. “O pai nos abordou às pressas na porta do 18 Horas. Levamos a paciente para a sala de emergência e o bebê já estava coroando, momento este em que a equipe médica, enfermeiros e técnicos já estavam em atendimento”, relatou a enfermeira Gisele Ferreira.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já havia sido acionado. A menina, Maria Clara, nasceu em bom estado pelas mãos dos médicos Isadora Ercolin e Gabriel Comar, da enfermeira Gisele e dos técnicos em enfermagem Rosinei, Júlio César, Raquel e Sirlei.





Mãe e bebê passaram por avaliações e foram conduzidas ao hospital Santa Casa de Arapongas.





O secretário de Saúde de Arapongas, Moacir Paludetto Júnior, comemorou o bom desfecho do caso. “O 18 Horas não é um lugar especializado neste serviço, contudo, a equipe deu conta do recado. O bebê não quis esperar e nasceu ali mesmo”, disse Paludetto.





O procedimento também foi acompanhado pelo gerente do 18 Horas, Luis Chaviolli. “Isso mostra a eficiência das equipes em saúde. Um final feliz para todos nós e, sobretudo, para a família”, finalizou.