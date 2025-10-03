Telecirurgia feita no Paraná entra para o Livros dos Recordes por maior distância

Agora está confirmado pelo Guinness - o Livro dos Recordes: a telecirurgia robótica de maior distância já registrada foi de um paciente no Paraná com o cirurgião operando do Kuwait, país do Oriente Médio, e vice-versa. A distância exata de 12.034,92 quilômetros foi confirmada pela publicação mundial nesta sexta-feira (3). A operação superou o recorde anterior feita entre as cidades de Casablanca, no Marrocos, e Xangai, na China.





No dia 23 de setembro, um paciente atendido pelo Hospital Cruz Vermelha, em Curitiba, foi operado pelo cirurgião Leandro Totti que operava do Kuwait a máquina no Jaber Al-Ahmad Hospital. A cirurgia foi de hérnia inguinal. Além disso, uma equipe médica enviada do Kuwait a Curitiba operou um paciente que estava no país asiático.

Publicidade

Publicidade





"Ambas as cirurgias foram concluídas com sucesso e segurança, reforçando a viabilidade da colaboração global em cuidados cirúrgicos e estabelecendo um novo padrão no campo da cirurgia robótica remota”, publicou o Guinness em seu site.





A ferramenta utilizada para a telecirurgia foi o robô cirúrgico MP1000 da Edge Medical, de última geração. Todo o procedimento foi apoiado por uma infraestrutura tecnológica robusta, que inclui dois robôs cirúrgicos e duas equipes de cirurgiões sêniors — um em cada país —, além de um sistema de decodificação de sinais de alta fidelidade, essencial para a comunicação remota. A Ligga Telecom foi responsável por viabilizar a conectividade nacional entre o hospital e o data center em São Paulo, garantindo estabilidade e ultra baixa latência.

Publicidade





O idealizador e coordenador da iniciativa, o médico Marcelo Loureiro, da Scolla Centro de Treinamento Cirúrgico, afirma que esse marco representa uma nova era na medicina brasileira e mundial. “Pela primeira vez, foram realizados procedimentos sequenciais em ambas as direções (Kuwait-Brasil e Brasil-Kuwait), demonstrando reprodutibilidade e confiabilidade. A telecirurgia evoluiu de demonstração experimental para prática clínica viável, transformando fundamentalmente o acesso à saúde especializada”, afirma.





“O projeto exemplifica um novo modelo de cooperação internacional em saúde, envolvendo governos, instituições médicas e empresas de tecnologia. Este marco posiciona o Brasil na vanguarda da inovação médica global, abrindo novos caminhos”, diz o médico.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





A tecnologia já havia sido testada em agosto, quando pela primeira vez na América Latina foi realizada uma cirurgia robótica à distância. Da sala de simulação do Hospital do Câncer de Cascavel (CEONC), o cirurgião digestivo Paolo Salvalaggio conduziu a retirada da vesícula de um suíno (animal de experimentação) em Campo Largo, a quase 500 quilômetros de distância. Na próxima semana deve acontecer outra telecirurgia entre o Paraná e a Paraíba.