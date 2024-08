Treino de inverno: veja 7 dicas para vencer o frio e manter a rotina de exercícios

Quando se trata de manter a atividade física durante o inverno, até os mais determinados e disciplinados podem encontrar dificuldades e se sentir desmotivados quando enfrentam frio extremo e severo. Porém, não é preciso abrir mão da saúde e do bem-estar, mesmo quando a temperatura cai e a preguiça surge.



A estação mais fria do ano pode parecer um teste de resistência para algumas pessoas. Pensando nisso, Clarissa Rios, sócia fundadora e diretora técnica da DoctorFit, separou sete dicas valiosas para superar o frio e continuar com a rotina de treinos mesmo durante o inverno:



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





1. AQUECIMENTO





Sair de casa bem agasalhado e utilizar roupas em camadas para manter o corpo aquecido pode ajudar na hora de executar os exercicios. Escolha peças fáceis de remover conforme o corpo se aquece e prefira tecidos que afastem o suor da pele, como o poliéster e a lã, que mantêm o calor mesmo quando úmidos.

Publicidade





“Comece os exercícios com um bom aquecimento para elevar a temperatura corporal e para preparar os músculos para o exercício. Movimentos dinâmicos, um pouco de mobilidade articular e pequenos deslocamentos em corrida de velocidade moderada ajudam a aquecer rapidamente”, relata a médica.





2. HORÁRIO

Publicidade





Quem tem uma flexibilidade de horário pode escolher treinar durante as horas mais quentes do dia, geralmente entre 10h e 15h. Esses horários pode ajudar a se sentir mais disposto e motivado.





3. EXERCÍCIOS FUNCIONAIS

Publicidade





Exercícios que utilizam o peso do corpo, como pular, correr, puxar, agachar, girar e empurrar são boas alternativas, principalmente em dias frios. Essa é a opção ideal, por exemplo, para quem está cansado dos exercícios tradicionais na academia.





"Podemos utilizar acessórios como elásticos, cordas, bolas, cones, discos e, claro, equipamentos que promovem maiores sobrecargas, como halteres, anilhas, kettlebells e bolas de peso. Esse tipo de treinamento é uma forma excelente de prevenir lesões, estabilizar as doenças cardiovasculares, reduzir o porcentual de gordura corporal e tudo mais que buscamos com o exercício físico. Os treinamentos personalizados são uma opção mais seguras e efetivas para os pacientes com limitações e lesões e até mesmo para aqueles que buscam alto rendimento”, ressalta Rios.

Publicidade





4. EXERCÍCIOS EM LOCAL FECHADO





Em dias de frio intenso, dar prioridade para fazer exercícios em ambientes fechados, como estúdios, academias, aulas de dança, natação em piscinas aquecidas ou até mesmo em casa, pode ajudar a manter a frequência de atividades físicas em dia.

Publicidade





5. BEBA ÁGUA





Em dias de baixa temperatura, as pessoas tendem a tomar menos água, mas o corpo continua perdendo líquidos através da transpiração e da respiração. Por isso, é importante, mesmo no frio, se manter muito bem hidratado.

Publicidade





6. MÚSICA





Criar uma playlist animada ou ouvir um podcast interessante enquanto se exercita pode ajudar naquele desconforto inicial causado pelo frio e dar aquele gás que você precisa para ter um bom rendimento no treino.





Outra dica é praticar exercícios com uma amiga ou um parceiro. Isso pode aumentar a motivação e tornar a atividade mais prazerosa.





7. ALONGAMENTO





Depois do exercício, dedique alguns minutos para alongar os músculos. Isso ajuda a prevenir lesões e reduzir a rigidez muscular, que pode ser intensificada pelo frio.