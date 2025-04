UBS do Cristal passa a ter atendimento ampliado para dengue em Cambé

Assim como o Jardim Silvino, a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Cristal passa a funcionar também como atendimento ampliado para casos de suspeita de dengue em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). A medida surge por conta dos altos índices da doença no município e para garantir mais agilidade para pessoas que procuram a rede de saúde. A unidade, localizada na rua Ônix, 250, vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.





Podem procurar a unidade qualquer adulto com sintomas que possam ser dengue, como: dor de cabeça, dor nos olhos, dor no corpo, febre, diarreia e vômito. O local irá contar com atendimento médico e de enfermagem.

Pacientes com quadro agravado por possível dengue, ou com sintomas como sangramento ou desmaio, a orientação segue sendo Samu ou levar direto para a Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas ou a UPA, já que são espaços com sala de emergência e atendimento mais qualificado. Crianças com suspeita de dengue devem levadas para Unidades Básicas de Saúde com pediatra ou a UPA.





MUTIRÃO DE LIMPEZA





Até o próximo sábado (22), a Prefeitura promove mutirões de limpeza em duas regiões do município. Nesta sexta (21), o mutirão acontece na região abrangente da UBS do Novo Bandeirantes. E no sábado (22), o mutirão será na região abrangente da UBS do Algacyr Ferreira. Aproveite, e descarte objetos em geral que possam acumular água, móveis e madeiras.