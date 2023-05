UBS do Ouro Branco retoma atendimentos regulares nesta quinta-feira

Devido à queda no número de atendimentos registrados na rede municipal para pacientes com quadro de dengue, na quinta-feira (25) a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque Ouro Branco retomará os atendimentos da Atenção Primária. Atualmente, a UBS é exclusiva para pacientes com quadro de dengue. Localizada na Rua Flor dos Alpes, 570, na zona sul de Londrina, a UBS do Ouro Branco atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.





Na segunda-feira (29), será a vez da UBS do Conjunto Maria Cecília, na zona norte, reabrir os atendimentos para a população em geral. Até sexta (26), a unidade atenderá exclusivamente os pacientes com sintomas ou diagnóstico de dengue, das 7h às 19h. E na segunda (29), abrirá no mesmo horário, para o funcionamento normal. O endereço da UBS do Maria Cecília é avenida Eugênio Gayon, 835.

Com as mudanças, na próxima semana, apenas continuam sendo unidades exclusivas de referências para casos de dengue as UBSs do Vivi Xavier (zona norte) e Santiago (zona oeste), além da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Sabará, na zona oeste.