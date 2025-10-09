UEL firma parceria com associação canábica e amplia debate sobre uso medicinal

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) firmou, no dia 18 de setembro, através do Programa de Extensão Práxis Itinerante, um Termo de Compromisso com a Associação Canábica Maria Flor, de Marília (SP). A parceria tem o objetivo de desenvolver estudos e debates sobre a cannabis e romper com o olhar preconceituoso sobre o tema. A importância desse debate se reflete também nos eventos que acontecem nesta quinta (9) e sexta-feira (10) em Maringá: o 1º Simpósio de Cannabis da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e o 4º Fórum Paranaense de Cannabis.



O acordo entre o Práxis Itinerante e a Associação Maria Flor prevê novas ações conjuntas, incluindo a realização, no início de dezembro, de um curso formativo aberto à comunidade acadêmica, voltado ao estudo do sistema endocanabinoide.

História da parceria





Em maio de 2025, integrantes do Práxis Itinerante se reuniram com representantes da Associação Cura em Flor (Apucarana/PR) e Associação Maria Flor (Marília/SP); da PROPPG, do Escritório de Apoio à Pesquisa — coordenado pelo professor Claudemir Zucareli —, da Farmácia Universitária, sob liderança da professora Marcela Baracat, e do Centro de Ciências Agrárias (CCA).





A técnica em química, empreendedora, sócia fundadora da Associação Cura em Flor e paciente de cannabis terapêutica, Dalila Souza, 32 anos, destaca a importância da articulação entre as instituições. “A importância do CCA é iniciar a pesquisa para melhoramento do solo e da genética para reduzir a incidência de patógenos nocivos à planta de Cannabis sativa L.. O Práxis tem nos ajudado muito na visibilidade, nos apoiando em eventos e projetos, o que é fundamental”, afirma.

Relação construída ao longo dos anos





A aproximação entre o Práxis Itinerante e as Associações Maria Flor e Cura em Flor

começou com um encontro entre o coordenador do programa, preofessor Fabio Lanza, e o médico de família e comunidade Márcio Rodrigues Alves, da associação. Desse contato surgiram parcerias voltadas à divulgação de informações sobre o uso terapêutico da maconha, combater a preconceitos e democratização do acesso ao conhecimento científico.





Em 2022, foi firmado o primeiro Termo de Compromisso. No mesmo ano, ocorreu a “Quarta Canábica”, evento online que celebrou os dois anos da associação e reuniu especialistas das áreas do Direito e Farmácia. No mesmo ano, a pós-graduanda Ana Beatriz Pavilhão Boscariol, integrante do Práxis e orientada pelo professor Lanza, ingressou no Mestrado com pesquisa sobre associativismo canábico, tendo como objeto de estudo a Associação Maria Flor. O trabalho fortaleceu a aproximação e abriu caminho para novas parcerias.

No ano seguinte, o Anfiteatro Maior do CLCH foi palco do debate sobre o uso terapêutico da maconha e da Lei Pétala, Lei 21.364/2023, com a presença de seu autor, o deputado estadual Goura Nataraj, professor, filósofo e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do Paraná.





A Lei Pétala pretende facilitar o acesso a medicamentos e produtos à base de canabidiol (CBD) e tetrahidrocanabinol (THC) para tratamento de doenças, síndromes e transtornos de saúde mediante apresentação de uma série de documentos. Além do deputado, estiveram presentes, também, integrantes da Associação Cura em Flor.





Em dezembro de 2024, a UEL recebeu o Simpósio de Cannabis e o III Fórum Paranaense de Cannabis, eventos que aprofundaram discussões sobre marcos regulatórios, aplicações terapêuticas — humanas e veterinárias — e usos industriais da planta. As atividades foram promovidas pelo Práxis Itinerante, em parceria com a Associação Cura em Flor, PROPPG, a Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis (ABICANN) e a Associação Semear.

*Bolsistas do projeto Práxis Itinerante.