Unidade Básica de Saúde do Ouro Branco deixa de ser referência para síndromes respiratórias

A partir de amanhã (1º), a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Ouro Branco (Zona Sul de Londrina) deixa de ser referência para síndromes respiratórias, devido à baixa demanda. A unidade prosseguirá com os atendimentos habituais, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, na Rua Flor dos Alpes, 570.





Desde o dia 28 de maio, quando se tornou referência para atendimento de síndrome gripal em adultos, a unidade realizou 513 atendimentos. A medida fez parte do Plano de Contingenciamento de Síndromes Respiratórias, elaborado e implementado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) quando o município apresentou um cenário de aumento contínuo dos casos.

Ontem (30), a SMS anunciou diminuição dos índices de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em Londrina, por isso não há mais necessidade de que a UBS do Ouro Branco seja referência para estes casos.





A secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, avalia que o planejamento da Prefeitura no enfrentamento da situação foi eficaz, destacando a atuação coletiva de diversos setores da rede de saúde. Segundo ela, as ações foram realizadas no momento adequado, com foco na prevenção por meio da vacinação ampla e na manutenção do funcionamento das UBSs. Além disso, foram aprimorados os monitoramentos diários de casos, possibilitando a obtenção de dados concretos sobre notificações e ocupação de leitos.

A UBS do Ouro Branco realiza consultas médicas agendadas com clínico geral e atendimentos em pediatria, ginecologia, enfermagem, odontologia e gestante, além de diversos procedimentos, como vacinação e dispensação de medicamentos. Conta, ainda, com equipe multiprofissional, com fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e profissional de educação física.





A área de abrangência é composta pelos bairros Jardins Cristo Rei, Esperança, Monte Bello, Vale do Sol, Tarobá e Tarobá 1, Chácaras Esperança e Mussashino, Conjuntos Habitacionais das Flores, Roseira 1 e 2, Três Marcos, Parques Bourbon, Industrial Nalin e Ouro Branco.

