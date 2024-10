Unidades de saúde de Londrina voltam a vacinar contra a covid nesta terça

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Londrina, tanto da área urbana quanto rural, retomam nesta terça-feira (29) a vacinação contra a Covid-19. Segundo o Núcleo de Comunicação da prefeitura, a ação prossegue enquanto durar o estoque e não há necessidade de agendar horário.





A rede municipal de saúde recebeu do governo do Estado 4.930 doses de imunizantes contra o coronavírus produzidas pela Moderna. Nesta etapa de imunização contra a Covid poderão se vacinar pessoas com mais de 18 anos; crianças a partir de 6 meses, até menores de 5 anos e adolescentes de 12 a menores de 18 anos com comorbidades.

