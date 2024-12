Unidades de Saúde do União da Vitória e Lindoia são reabertas em Londrina

As unidades básicas de Saúde do conjunto Lindóia (Zona Leste) e do jardim União da Vitória (Zona Sul), além do PA (Pronto Atendimento) do bairro da Zona Sul foram reformadas e reabertas pela Prefeitura de Londrina na última semana.





As unidades do União da Vitória estão localizadas na rua Dezenove de Abril, 55. A obra foi executada pela empresa Smartlink, por aproximadamente R$ 1 milhão. Entre as melhorias realizadas estão pintura interna e externa, trocas de piso, de sistema elétrico e de portas, provisão de pontos de ar-condicionado, melhorias no sistema de lógica e internet e da iluminação e implantação de acessibilidade. Também foram adquiridos móveis e equipamentos.

Foi realizada ainda uma reorganização do layout dos cômodos, que resultou em um aumento de dois consultórios. Ao todo, são seis consultórios indiferenciados, mais consultório ginecológico e um de odontologia, e foi criada uma sala de emergência.





Farmácia, sala de hidratação e medicação, e a recepção foram ampliadas, enquanto a sala de triagem foi reorganizada em novo ambiente. Também foi feita uma sala para os ACSs (Agentes de Comunitários de Saúde) e uma nova lavanderia.

A coordenadora da unidade, Michele Fabiana de Faria, explicou que com maior números de consultórios, é possível separar a UBS do PA, que funcionam no mesmo prédio.





"Agora podemos ter um maior número de profissionais, médicos, enfermeiros, porque temos o número maior de salas. Antes da reforma era preciso tirar um da sala quando o outro entrava, fazendo revezamento. Agora, conseguimos alocar todo mundo, trazendo mais agilidade e maior número de atendimentos”, detalhou.

O prédio, onde hoje funcionam a UBS e o PA do União da Vitória, foi construído em 1995, e reformado em 2014. A área de abrangência dessas unidades de saúde é estimada em aproximadamente 12 mil pessoas, somando moradores dos jardins Nova Esperança e União da Vitória.





UBS LINDOIA

A UBS Irmã Maria Osvalda Kneer, do conjunto Lindóia também foi reformada e equipada. As obras demandaram um investimento de R$597.647,43 por parte do Município.





Inaugurada no ano de 1992, a unidade fica na avenida das Maritacas, 1.800. Foi reformada em 2014, mas não conseguiu resolver vários problemas em sua estrutura e mobiliário. Em março deste ano, teve início uma ampla reestruturação do prédio.





Durante as obras, os atendimentos passaram para a UBS Mister Thomas, que fica na região. Com a conclusão dos trabalhos, a unidade voltou a operar normalmente no dia 19.





