Vacina contra a Covid-19 chega até as crianças da aldeia Apucaraninha

Quando a primeira vacina contra a Covid-19 foi aplicada em uma criança no Brasil, na sexta-feira (14), um sentimento de esperança surgiu para vários jovens que ainda não estavam imunizados e para os pais deles. A primeira dessas crianças a ser imunizada no País foi Davi Seremramiwe, de 8 anos, um indígena natural de Mato Grosso, que sempre vai a São Paulo para tratamento de saúde.

Logo muitos pais passaram a contar os dias para ver os filhos imunizados, em especial os indígenas como Seremramiwe, que viram que a espera da imunização desses jovens estava próxima do fim. Aqui na região, das 5.150 doses que a 17ª Regional de Saúde de Londrina recebeu para crianças de 5 a 11 anos, 420 foram destinadas para Tamarana (Região Metropolitana de Londrina) e 350 delas direcionadas para a população indígena.



A estimativa é de que 3.125 indígenas de 5 a 11 anos serão vacinados no Paraná, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde. Da primeira remessa de 65,5 mil imunizantes que chegou na sexta-feira (14) para iniciar a vacinação infantil, a Secretaria de Estado da Saúde encaminhou às regionais 3,5 mil doses para aplicação nas crianças indígenas, incluindo a reserva técnica. Com isso, todas as crianças nessa faixa etária que vivem em 78 aldeias do Paraná, localizadas em 50 municípios diferentes, serão atendidas já nessa primeira fase.