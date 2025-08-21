Tubarão respira aliviado com classificação antecipada na Série C

A vitória do Londrina sobre o Brusque por 2 a 1, no último domingo (17), fora de casa, garantiu a classificação antecipada do time para o quadrangular final da Série C. Mais do que a vaga, o resultado trouxe tranquilidade para a sequência do trabalho de Roger Silva e de um elenco que alia juventude e potencial, mas que também convive com a pressão natural da competição.
A média de idade da equipe, de 25,9 anos, é a terceira mais baixa da Série C, segundo levantamento do site Transfermarkt, ficando à frente apenas de Maringá (25,8) e Anápolis (25,3). As três são as únicas com média na casa dos 25 anos na competição. No outro extremo está o São Bernardo, com 31 anos, o único que supera a marca de 30. Esse contraste evidencia o desafio do Tubarão em conciliar talento jovem com maturidade para lidar com momentos de oscilação.
'Lavar a alma'
Após o triunfo em Santa Catarina, que levou a equipe aos 29 pontos, líderes do grupo ressaltaram o peso da classificação antecipada. “Foi para lavar a alma. Tinha que ser difícil para a gente, não era possível. Fizemos um campeonato tão regular e passamos por essa montanha-russa. É um time jovem, com a pressão de como os garotos reagiriam às derrotas, mas mostramos que somos um grupo maduro e conseguimos vencer”, destacou o volante Lucas Marques, um dos capitães na rotação da faixa definida por Roger Silva.
