Tubarão respira aliviado com classificação antecipada na Série C

A vitória do Londrina sobre o Brusque por 2 a 1, no último domingo (17), fora de casa, garantiu a classificação antecipada do time para o quadrangular final da Série C. Mais do que a vaga, o resultado trouxe tranquilidade para a sequência do trabalho de Roger Silva e de um elenco que alia juventude e potencial, mas que também convive com a pressão natural da competição.





A média de idade da equipe, de 25,9 anos, é a terceira mais baixa da Série C, segundo levantamento do site Transfermarkt, ficando à frente apenas de Maringá (25,8) e Anápolis (25,3). As três são as únicas com média na casa dos 25 anos na competição. No outro extremo está o São Bernardo, com 31 anos, o único que supera a marca de 30. Esse contraste evidencia o desafio do Tubarão em conciliar talento jovem com maturidade para lidar com momentos de oscilação.

