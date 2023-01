Valores apreendidos pela Receita Federal em Londrina crescem 20% em 2022

A Receita Federal em Londrina apreendeu, em 2022, mercadorias e veículos avaliados em R$ 69,5 milhões, um valor 20% maior em relação ao ano de 2021, quando os arrestos chegaram a R$ 57 milhões. De acordo com o órgão, as maiores apreensões foram de cigarros (41%), com 5,5 milhões de maços, seguidos de smartphones (14%), com 7.726 aparelhos apreendidos, e eletrônicos em geral (9%).





Também foram apreendidos 70 veículos e 615 quilos de maconha.

Na avaliação da Receita Federal, os principais motivos para o aumento da quantidade de apreensões foram a intensificação das operações de repressão, o desenvolvimento de novas ações de inteligência e integração com outros órgãos de segurança.





Conforme previsto na legislação, os proprietários das mercadorias apreendidas têm o direito de apresentar defesa junto à Receita Federal, em processo próprio. Se não conseguirem comprovar a origem lícita e o pagamento dos tributos, perdem as mercadorias e respondem pelo crime de contrabando (produtos de comercialização proibida no Brasil) ou descaminho (produtos de comercialização permitida, mas importados sem os devidos processos tributários e alfandegários).

