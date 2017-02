05/02/2017 - 20:03

A derrota por 2 a 1 para o Toledo, neste domingo, no 14 de Dezembro, já provoca uma pressão interna no Londrina, após duas partidas e apenas um ponto. "Claro que já há uma pressão e cobrança", admitiu o técnico Claudio Tencati.



O Londrina até começou bem o jogo, controlando e trocando passes. O Toledo exagerava nas faltas e fez um jogo duro. Celsinho, de peito, fez o gol alviceleste, aos 25 minutos, após escanteio de Gava e desviou de Safira.



O jogo foi ruim no primeiro tempo e os gols só poderiam sair de bola parada. Foi assim que o Toledo empatou, após saída errada do goleiro Alan. Rafael Bastos, ex-LEC, aproveitou para marcar de cabeça, aos 43 minutos.



O jogo mudou aos 10 segundos da etapa complementar. Celsinho e o zagueiro Jean Pablo se desentenderam e foram expulsos. Exagerou o árbitro Rafael Traci. Um amarelo para cada um resolvia.



O Londrina se desequilibrou e se desorganizou. França passou a ser centroavante. Em uma saída errada, Marquinhos fez um golaço chutando da intermediária. A bola foi no ângulo direito. Indefensável. O gol da rodada.



O Toledo deu a bola para o Londrina e se defendeu. O LEC foi ineficiente. Não finalizou, na acertou os cruzamentos e só viveu de bolas paradas. Nem as entradas de Júlio Pacato, Lucas Machado e Igor Miranda resolveram.



Todos sabiam que o Paranaense é completamente diferente da Primeira Liga. Não há espaço e os adversários jogam como se fosse uma final. O Londrina não encarnou o espírito e pagou o preço



"Temos que fazer obrigatoriamente os seis pontos nos dois jogos seguidos no Café", sinalizou Tencati. E no Café todos sabem que o sofrimento é grande.



*Este blogueiro entra em férias e volta em março!