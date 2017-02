O Londrina ainda não está matematicamente classificado para a segunda fase da Copa da Primeira Liga. Mas, depois das vitórias contra Figueirense e Avaí, é muito improvável que o Tubarão seja eliminado.Um simples empate com o Paraná, no dia 21, no estádio do Café, sela a classificação. Mesmo que perca o jogo, as chances continuarão boas.O regulamento da competição prevê que os dois primeiros colocados de cada grupo avancem para a segunda fase. Os oito times se enfrentam em confronto único.Os quatro primeiros colocados ficam de um lado da chave e os adversários serão definidos por sorteio. Ou seja, se o LEC for o primeiro da chave D pode até enfrentar o segundo colocado do seu grupo. Veja o caminho dos confrontos até a finalAs fases quartas de final, semifinal e final serão disputadas apenas nos meses de agosto, setembro e outubro. A decisão está agendada para o dia 8 de outubro.