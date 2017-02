07/02/2017 - 23:00

RENÚNCIA?



Renunciar ao amor

não é renunciar ao beijo

nem aos abraços



renunciar ao amor

é transmutar o fogo do vulcão

e expelir ódio



fechar os ouvidos

à voz da alma

e apontar as garras para esses...



para os menos favorecidos

e cuspir ódio contra as vítimas

(sem remorso)



e depois rezar

para um Mestre - Divino carpinteiro

e fingir que esse amor é verdadeiro.



Isabel Furini