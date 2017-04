Casal encontra solução inteligente para espaço pequeno

Reprodução/Tetris Hostel



Com uma proposta de sustentabilidade, este hostel em Foz do Iguaçu tem um design completamente diferente e inovador. ele foi construído a partir de 15 containers coloridos e juntos somam uma área de mais de 1.000 m².Toda a proposta de criar um ambiente sustentável é logo vista pela formatação do local, os contêineres que são reutilizados de navios e estiveram em várias partes do mundo, também encaixam bem no ramo da hotelaria.A água usada para a descarga de todos os banheiros do hostel, vem da chuva e a das pias e chuveiros são tratadas com plantas para tirar impurezas. A piscina aquecida, utiliza 100% de energia vinda de placas solares e todo o isolamento acústico do lugar foi feito com garrafas PET.Confira as instalações, o charme e o conforto de ser sustentável: