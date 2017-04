Arquiteto apresenta dicas e tendências para iluminação nos ambientes

Redação Bonde com Assessoria de imprensa

Manter a casa organizada não é uma missão simples, ainda mais para pessoas que passam o dia no trabalho e vivem na correria. Um fato que passa despercebido a muitas pessoas é que a organização de um ambiente começa no momento da escolha dos móveis. Pensando nisso, confira algumas dicas de organização do arquiteto Bruno Athayde, da Simonetto:O mobiliário planejado precisa seguir os hábitos e necessidades da família. Se você, por exemplo, não gosta de roupas dobradas, priorize espaços com cabideiros em seu armário. Se você tem muitos copos e louças, faça um espaço específico para estes itens na cozinha. É por isso que é super importante sempre conhecer o cliente para que tudo seja realmente personalizado, assim, a organização também é beneficiada.O closet aberto é prático, mas pode passar uma sensação de desorganização. A dica é usar portas em perfil alumínio com transparências. O vidro bronze tem sido muito usado. Assim, com tudo fechadinho, a sensação é de que o espaço está todo em ordem.A mesma dica vale para home theater, por exemplo, e cozinha. Os nichos abertos para objetos de decoração são lindos, mas também uma armadilha para que você acabe abrigando e largando neles objetos desnecessários. Se você tem medo deste problema, opte por mobiliário com portas e mantenha tudo dentro dos armários.Existem muitos objetos com funções específicas e que facilitam a organização. Por exemplo, há itens especiais para guardar cintas, bijuterias, lingeries, sapatos, temperos de cozinha, panelas, louças entre outros.Itens de banheiro são pequenos e acabam muitas vezes poluindo as prateleiras e a pia. Opte por ter armários e gaveteiros neste espaço para guardar cremes, perfumes, etc.Ao fazer o mobiliário planejado, pense na função de cada gaveta, cada prateleira. Sempre guardar as coisas no mesmo local te dará paz e poupará seu tempo.Otimize o espaço com maleiros para guardar itens que são poucos usados como malas, cobertores e roupas fora da estação.