Dicas de decoração para quem tem pet em casa

1 11

Redação Bonde

Este apartamento de apenas 80 m² precisava de um projeto para otimizar ao máximo seu espaço e ainda conter tudo o que o casal residente precisava. O dilma deles, era fazer caber seus móveis ganhados novos e mais antigos no pequeno espaço no qual decidiram morar.Para não terem que se livrar dos móveis ganhados e manter tudo o que sempre gostaram no novo apê, o casal decidiu que a solução mais inteligente seria contratar ajuda profissional para ajudá-los com o problema.A arquiteta Beatriz Quinelato demorou um pouco e quebrou a cabeça, mas conseguiu resolver o problema do casal e ainda realizar alguns desejos que eles tinham para a casa nova. A arquiteta contou que a cozinha foi o início do projeto. Ela precisou começar pela cozinha, pois precisava achar uma solução para fazer com que os eletrodomésticos de grande porte coubessem em uma cozinha pequena.O quart menor foi totalmente reutilizado, algumas mudanças foram feitas, e ele virou umde bom tamanho para o casal, bem como queriam. O projeto pode ter sido inusitado, fugindo do óbvio, que seria comprar móveis ou mandar fazer um projeto com peças adaptadas, foi o ambiente e o espaço disponível que se adaptou aos móveis e eletrodomésticos. Tudo isso, fez com que o apartamento ficasse bonito e elegante, sem parecer que contém móveis de porte maior. Além das cores neutras que trazem uma elegância e as texturas de madeira, plantas e detalhes decorativos, que fazem toda a diferença.