Eliminada do BBB garante ter ficado com artista de Hollywood

Será realizada neste sábado (4), das 15 às 19 horas, mais uma edição da Operação Verão no Lago, com atividades esportivas gratuitas para a comunidade de Londrina. O evento ocorre no Aterro do Lago Igapó II, próximo à Avenida Maringá. Nessa etapa, a Fundação de Esportes de Londrina (FEL) irá realizar aulas abertas de diversas modalidades de lutas, incluindo karatê, taekwondo, jiu-jítsu, muay thay, kickboxing e capoeira, além de futebol.Pessoas de qualquer idade podem participar das aulas, que serão conduzidas por estagiários e professores da FEL. "Para cada modalidade será feita uma demonstração da luta e, após isso, as pessoas que estiverem no local serão convidadas a participar de um "aulão" aberto, podendo praticar exercícios e aprender alguns movimentos de cada arte", explicou o diretor-presidente da FEL, Fernando Madureira.Ainda segundo Madureira, a intenção da FEL em 2017 é expandir a quantidade de modalidades ofertadas para que a população tenha acesso e conheça esportes diferentes que antes não eram trabalhados em eventos gratuitos.Além das práticas esportivas, o público que comparecer ao evento também receberá orientações da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), que terá uma barraca inflável montada com materiais para jogos e brincadeiras envolvendo o tema do trânsito. "Estaremos no local batendo papo com as famílias, distribuindo cartilhas com informações e recomendações úteis e promovendo atividades diversas, como jogos de dominó e roleta de perguntas e respostas valendo brindes para todas as idades", informou o coordenador de Educação no Trânsito da CMTU, Carlos Eduardo Ribeiro.O evento ainda terá um espaço para os animais domésticos, que terão vários serviços exclusivos à disposição. Veterinários irão oferecer vacinação gratuita, consulta e pesagem dos animais de estimação. Serão fornecidos kits de ração e haverá entrega de brindes.A Operação Verão no Lago é uma realização da TV Tarobá, CMTU e parceiros. Prossegue em todos os sábados, até o dia 18 de fevereiro, das 15 às 19 horas.